Murat Kurum paylaştı: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne nasıl başvurulur?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi...

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projenin başvuruları bugün başladı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri olmak üzere yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

MURAT KURUM PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma göre e-Devlet başvurularında oluşabilecek sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak.

Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

2 DAKİKADA BAŞVURU SÜRECİ

Videoda başvuru sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te, TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

KONUTLARIN ÖZELLİKLERİ

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT YAPILACAK

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

Burada inşa edilecek evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.

Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.