Murat Kurum paylaştı: Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarının anlatıldığı videoyu, "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detayları" notuyla paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 17:39
  • Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutu içeren Yüzyılın Konut Projesi'ni tanıtan bir video paylaştı.
  • Proje, şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler ve gençler gibi gruplara özel kontenjanlar sağlıyor.
  • Konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde olup, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme planları sunuluyor.

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediliyor. 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  hesabından, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta ilişkin tüm detayların anlatıldığı videoyu paylaştı. 

Bakan Kurum, paylaşımında "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi’nin tüm detayları" ifadelerine yer verdi. 

BAŞVURMAK İÇİN 10 YILDIR TC VATANDAŞI OLMAK GEREKİYOR

Projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar başvurabilecek.

Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, üç ve daha fazla çocuklu aileler ve ve 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak. 

HANE GELİRİ ŞARTI

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. 

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor.

GERİYE DÖNÜK 1 YILLIK İKAMET ŞARTI

Başvuru yapılacak yerlerde il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Konutlar 80 ve 65 metrekarelik iki ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. 

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade  imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak. 

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak

