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AA

Türkiye'nin dört bir yanına millet bahçeleri yapılmaya devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu projeler ile bizzat ilgilenen isim konumunda.

BAĞCILAR MİLLET BAHÇESİ PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Kurum, bu sefer 3 ilçenin kesişiminde yer alan Bağcılar Millet Bahçesi'nden bahsetti.

Paylaşımında, Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer veren Kurum, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…" ifadelerini kullandı.

"RAHATLAMA VE SOLUK ALMA LOKASYONU"

Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, şöyle konuştu:

Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçemizin kavşak noktasında bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası gerçekten ciddi manada bir nefes alma, rahatlama ve soluk alma lokasyonu olmuştur.

Görüşlerine yer verilen öğrenci Azra Balcı ise millet bahçelerinin hem çok güvenli hem de nefes alınacak güzel bir yer olduğunu ifade etti.

60 BİN METREKARE ALANDA ONLARCA AKTİVİTE ALANI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar'ın kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi, TOKİ Başkanlığınca 60 bin metrekare alanda kuruldu.

Millet bahçesinde farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.