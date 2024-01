ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçim havasına girdi...

Bu kapsamda da ismi açıklanan adaylar, sahaya inmeye başladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum ise sahada çalışmalarını kararlılıkla ve birbirinden özel projelerini anlatarak sürdürüyor.

İsmi açıklandığı andan itibaren vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, ilçe ilçe gezerek vatandaşların dertlerini ve isteklerini dinliyor.

Özellikle sokak hayvanları konusunda dert yanan vatandaşlara ise Murat Kurum, çözüm önerilerini anlatıyor.

Bu defa Sultangazi Kadınlar Buluşması'nda konuşan Kurum, sokak hayvanları sorununa bir kez daha değindi.

"Annelerimiz korku içerisinde..."

Murat Kurum, başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Sultangazili annelerimizin endişelerine odaklanıyoruz. Bu endişelerden birisi de başıboş gezen sokak hayvanlarıdır.



Annelerimiz korku içerisindedir. Çocuklarımız her an her dakika tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez, 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız.



Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız ve Anadolu ile Avrupa Yakası'nda kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız.