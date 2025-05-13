Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Kurum'un bu kez gündeminde müsilaj vardı...

Kurum, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj tehlikesine karşılık dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Bakan Kurum açıklamasında "Bakanlık olarak; müsilaja karşı belediyelerimizle imza altına aldığımız eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz.

Eylem planını beraber hazırladığımız belediyelerimiz, vazifelerini yeterince gerçekleştirmiyorlar. Söz verilen atıksu arıtma tesisleri artık yapılmalı” dedi.

Kurum açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"BELEDİYELERİMİZ VAZİFELERİNİ YETERİNCE YERİNE GETİRMİYOR"

İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artması Marmara’da müsilajın yeniden görülmesine sebep oluyor.



Bakanlık olarak; müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mütabakatla bir masa etrafındaki eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz. Üzülerek ifade etmem gerekir ki; eylem planını beraber hazırladığımız belediyelerimiz, vazifelerini yeterince yerine getirmiyor.

"SÖZ VERİLEN ATIK SU ARITMA TESİSLERİ YAPILMALI"

Ben Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden artık çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek zaman kalmadı.

"ÇEVREDE, DEPREMDE SİYASET OLMAZ"