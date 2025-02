Murat Kurum'dan 'deprem bölgesi' değerlendirmesi: Hizmetleri yalanlarla gölgelemeye çalışıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 1360 konut ve 67 dükkanın temel atma törenine katılan Bakan Kurum, törende açıklamalarda bulundu.

"TAM 650 BİN PERSONEL VE GÖNÜLLÜ KARDEŞİMİZLE YILMADAN, YORULMADAN ÇALIŞTIK"

Programda konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

11 ilde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Kurum, 1427 yeni yuva ve iş yerinin Gaziantep için, tüm deprem bölgesi için hayırlı olmasını dileyerek şöyle dedi:

"DEPREMİN İLK GÜNLERİNDE BİLE SİYASİ MENFAAT PEŞİNDE KOŞTULAR"

Bakan Kurum, kararlılıkla konutları teslim etmeye devam ettiklerini ve her geçen ay teslim edilen konut sayısının arttığını dile getirdi. Kurum, bazı kesimlerin yapılan hizmetleri ve eserleri yalanlarla gölgelemeye çalıştıklarını aktararak şöyle konuştu:

Kararlılıkla teslim ettiğimiz yuva sayısını eylülde 100 bine çıkardık. Ekimde 130 bine, kasımda 155 bine ulaştırdık. Ve nihayet ocakta, 201 bin sayısına eriştik. Bunların 22 bin 475'ini Gaziantep'imizde inşa ettik. Tüm deprem bölgesinde kalan 251 bin konut ile köy evi ve iş yerini Allah'ın izniyle bitireceğiz. Afet bölgesinde evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Devlet-millet el ele çocuklarımızın gözlerinden depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri de her zamanki gibi yalanla, dolanla buradaki gayreti gölgelemeye, birliğimizi bozmaya çalışıyor. Ne yazık ne acı bir durum. Depremin ilk günlerinde bile siyasi menfaat peşinde koştular. İlk iş olarak 'devlet nerede korosu' kurdular. Ve hala yalanla, dolanla, hakaretle dolu bestelerini yapmaya, aynı türküleri çağırmaya devam ediyorlar.

"DEPREM BÖLGESİNDE BUNLARIN TEK BİR ESERİNİ, TEK BİR HİZMETİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Deprem bölgesinden asla ayrılmayacaklarını ve CHP'nin hayal edemeyeceği eserleri yapmaya devam edeceklerini kaydeden Kurum, şöyle dedi:

Allah’ınızı severseniz, siz bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Siz şu deprem bölgesinde bunların tek bir eserini, tek bir hizmetini gördünüz mü? Şimdi bunlara sorsanız; en sosyal demokrat, en emekçi bunlar değil mi? Bizi hiç kimse, bu her işe kulp takanların, her güzele çirkin diyenlerin kıyısında bulamaz. Çünkü tüm ruhumuzla, kurduğumuz ekmek teknelerinin eşiğindeyiz.



Bizi hiç kimse, millete verdiği söze ihanet edenlerin, millete sırtını dönenlerin, devletine parmak sallayanların safında bulamaz. CHP'nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız. Sizin elinizi bir an bile bırakmayacağız. Bu annelerin vefalı evlatları olmaya, bu gençlerin gayretli kardeşleri olmaya devam edeceğiz.