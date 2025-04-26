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TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda yanlış bilinen birçok noktaya da açıklık getirdi. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kanal İstanbul güzergâhındaki projelerle ilgili "rant alanı oluşturulduğu" iddialarına sert çıktı.

"SOSYAL KONUT PROJELERİNİ ÇARPITIYORLAR"

Kurum, Özel'in sözünü ettiği bölgede lüks konutlar yapıldığı iddiasını reddederek, "Bahsi geçen alanda sadece 250 bin sosyal konut projesi kapsamında, dar gelirli vatandaşlarımız için konutlar inşa ediliyor. Kuraları çekilmiş, sahipleri belli, evi olmayan vatandaşlara yönelik projelerdir. Lüks konut iddiası tamamen gerçek dışı" dedi.

"NE ARAPLARA SATIŞ, NE DE SU KAYNAKLARINA ZARAR VAR"

İkinci olarak, bu konutların yabancı yatırımcılara, özellikle de Araplara satılacağı yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanlayan Kurum, "Bu projeden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ev sahibi olabiliyor" diye konuştu.

Su kaynaklarının zarar göreceği iddialarına da yanıt veren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu projelerin Sazlıdere Barajı ile hiçbir ilgisi yok. Baraj yerinde duruyor, dileyen gidip görebilir. Ayrıca burası aktif bir su havzası da değil. İmar planları ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalarak, su kaynaklarına zarar vermeden hareket ediyoruz.

"KANAL İSTANBUL İLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOK"

Kurum, projelerin Kanal İstanbul ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da değinerek, "Bu projelerin Kanal İstanbul'la doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi bulunmuyor. Bu da bir başka büyük yalan" dedi.

"DEPREM GİBİ HAYATİ MESELELER ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ"

Sözlerinin sonunda eleştirilerini daha da sertleştiren Kurum, "Deprem gibi ciddi meseleler üzerinden kirli siyasete başvurmak doğru değil. İstanbul'u birlikte dönüştürelim, birlikte güçlendirelim diyoruz ama onlar gerçek dışı iddialarla kafa karıştırmaya çalışıyor. Bu yaklaşım ülkeye de, insanımıza da zarar veriyor" diye konuştu.