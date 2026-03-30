Murat Kurum'dan 'Sıfır Atık Günü' paylaşımı: Rakamlarla anlattı

Türkiye’nin yeşil kalkınma hamlesi...

30 Mart tarihi, dünya genelinde 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak kutlanıyor.

PROJE 2017 YILINDA BAŞLADI

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi", sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, bu sürecin küresel ortamda en büyük savunucuları arasında yer alıyor.

BAKAN KURUM PAYLAŞTI

Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kurum paylaşımında, Türkiye'nin 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında neler başardığını rakamlarla anlattı.

90 MİLYON TON ATIK TOPLANDI

Sıfır Atık Hareketi ile 2017 yılından bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salımından atık depolamaya kadar pek çok alanda tasarruf sağladı.

2017’den bugüne 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 9,6 milyon ton metal, 3,5 milyon ton cam ile 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere 90 milyon ton geri kazanılabilir atık, lisanslı geri dönüşüm tesislerinde işlenerek ekonomiye 365 milyar TL katkı sağlandı.

Diğer bir hesapla toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer, 270 milyar kWh, enerji, İstanbul’un 2 yıllık su tüketimine eş değer, 2 trilyon litre su, Türkiye’deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eş değer, 60 milyar litre, petrol ile yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan (390 milyon metreküp) atık depolama yeri tasarrufu sağlandı.

613 MİLYON AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU

Sıfır Atık Hareketiyle Türkiye’deki ormanların yüzde 7’sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi ile yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salımına eş değer, 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.

PROJELER HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Proje kapsamında 217 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildi.

2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024’te yüzde 36,1’e; 2025’te yüzde 37,5’e yükseldi.

Türkiye bu sayede 2035 yılında geri kazanım oranını yüzde 60’a, 2053’te ise yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor.

"SIFIR ATIK BİR TERCİH DEĞİL, MECBURİYETTİR"

Gönderisinde 'Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin detayları paylaşan Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda.

Artık mesele sadece üretmek değil, nasıl tükettiğimiz…

Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın 'bir vicdan ve gönül inisiyatifi olarak' insanlığa armağan ettiği #SıfırAtık hareketiyle ile israfı reddediyor, kaynağı koruyor, geleceği önceliyoruz.

Sıfır Atık bir tercih değil; mecburiyettir!"