İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da son 3 gündür aralıksız yağan yağmur, trafiği kilitledi.

Haftanın başında işine ve okuluna gitmek üzere yola çıkanlar, dakikalarca trafikte bekledi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sağanak yağmurun da etkisiyle ana arterlerin hemen hepsinde, araçlar durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 72'ye çıkarken kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik; Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Cevizlibağ, Edirnekapı, Halıcıoğlu, Çağlayan ve Mecidiyeköy'e kadar etkili oluyor. D-100 kara yolunun Haramidere mevkiinde araçlar, çift yönlü olarak güçlükle ilerliyor.

Haliç Köprüsü girişinde de her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu oluşurken Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK HAKİM

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile buralara bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan trafik, Kadıköy'e kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

DENİZ ULAŞIMINDA DA SEFERLER İPTAL

Yağışın yalnızca kara yolu ulaşımını değil, deniz ulaşımını da etkilediği görüldü.

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.