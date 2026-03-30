Samed Ağırbaş, Ensonhaber'in konuğu oldu: Sıfır Atık Projesi'ni anlattı

Bugün 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü...

Doğal kaynakların yerine konulamaz biçimde tüketilmesi, çevrenin kirlenmesi ve gelecek kuşaklara yaşanılması zor bir dünya bırakılmasını önlemek adına, 27 Eylül 2017’de 'Sıfır Atık Hareketi' başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede tüm dünyada ilgi gördü ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022 yılındaki oturumunda, 105 ülke tarafından 30 Mart, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edildi.

ENSONHABER'İN SORULARINI YANITLADI

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 30 Mart Sıfır Atık Günü dolayısıyla Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde yayınlanan 'Son Durum' programının konuğu oldu.

Türkiye'nin sıfır atık vizyonunun tüm dünyaya örnek olduğunu söyleyen Samed Ağırbaş, çalışmaların hız kesmeden süreceğini söyledi.

"GLOBAL ANLAMDA DUR DENİLMESİ GEREKİYORDU"

İlk olarak "Sıfır Atık Vakfı neden kuruldu?" sorusuna yanıt veren Samed Ağırbaş, "2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık hareketi bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 81 ilinde ve 193 ülkede çalışmalarına devam ediyor. Burada biz Sıfır Atık hareketini Sayın Emine Erdoğan hanımefendi oluştururken daha yaşanılabilir bir dünya, daha temiz bir dünya, daha müreffeh bir dünya için bu hareketi başlattık. Çünkü şu an dünyadaki gidişat gidişat değil. Öyle verilerle karşı karşıyayız ki bu gidişata dur denmesi gerekiyordu ve global anlamda dur denmesi gerekiyordu. Sayın hanımefendinin liderliğinde 2017 yılında Sıfır Atık hareketi başladı. Bu bağlamda biz israfın önlenmesi, plastiğin azaltılması gibi farklı çalışmalarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'İKLİM MÜLTECİLİĞİ'

Önümüzdeki süreçte insanlığı bekleyen çok sayıda tehdidin olduğunu söyleyen Ağırbaş, "Dünyamız artık stres altında ve bu kadar stresi kaldıramayacak hale geldi. Biz bundan 10 yıl önce küresel ısınmayı konuşuyorduk. Fakat son yıllarda küresel ısınma tabiri artık dünyadaki problemlerimizi karşılayamaz hale geldi ve bir iklim krizine evrildi. Artık yeni bir terim daha çıktı: iklim mülteciliği. Eskiden mülteci kelimesini sadece savaşlarda kullanılan bir kavram olarak görüyorduk. Ama artık insanlar iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalıyor." diye konuştu.

"HERKES HAFTADA 5 GRAM MİKROPLASTİK YUTUYOR"

Çağlar Cilara'nın "Mikroplastikler doğmamış bebekte nasıl ortaya çıkıyor?" sorusuna da yanıt veren Ağırbaş şunları söyledi:

Plastik doğada 450 yıl çözünmüyor. Parçalanınca mikroplastik haline geliyor. Bu parçacıklar havaya karışıyor, yiyeceklerimize bulaşıyor ve solunum yoluyla vücudumuza giriyor. İşin üzücü tarafı şu; Bizi izleyen herkes haftada yaklaşık 5 gram mikroplastik yutuyor. Bu bir kredi kartı büyüklüğüne denk geliyor. Hiçbir şey yapmasanız bile bu maruziyet var. Bu sağlık açısından çok tehlikeli. Kalp damar hastalıklarından kansere kadar birçok risk taşıyor. Bu yüzden plastiğin kullanımını minimuma indirmemiz gerekiyor.

"KENDİ GELECEĞİNİZ İÇİN PLASTİK KULLANIMINI AZALTIN"

Plastik kullanımının tehlikelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş şöyle devam etti:

2050 yılı itibarıyla denizlerde balıktan çok plastik olacağı öngörülüyor. Okyanuslar artık plastik çöplüğüne dönmüş durumda. Bazı ada ülkelerinde tarım yapılamaz hale geldi. Önümüzdeki 10 yıl içinde 130 milyon insan yoksullaşacak. Bu yüzden bireysel olarak adım atmamız gerekiyor. Sıfır Atık Vakfı olarak farkındalık oluşturuyoruz. Ama en önemlisi alışkanlıkları değiştirmek. Küçük değişikliklerle büyük fark yaratabiliriz. Örneğin termos kullanmak. Pet şişe tüketimini azaltmak. Bu çok basit ama etkili bir yöntem. Biz vatandaşımıza şunu söylüyoruz: Kendi geleceğiniz için plastik kullanımını azaltın. Çünkü biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık. Eğer bugün gerekli adımları atmazsak, yarın çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız.

"GIDA İSRAFINI YÜZDE 20 AZALTABİLSEK, AÇLIK KRİZİNİ BİTİREBİLİYORUZ"

"Gıda israfı da en az plastik kadar büyük bir problem" ifadelerini kullanan Başkan Ağırbaş, "Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Oysa biz sadece mevcut gıda israfını yüzde 20 azaltabilsek, dünyada açlık krizini bitirebiliyoruz. Bir tarafta milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken, diğer tarafta bu kadar büyük bir israfın olması kabul edilebilir değil. Bu yüzden hem üretim hem tüketim aşamasında daha bilinçli olmamız gerekiyor. Evlerimizde de bu konuda dikkatli olmalıyız. İhtiyacımız kadar alışveriş yapmalıyız. Artan yemekleri değerlendirmeliyiz. Bunlar küçük gibi görünen ama etkisi büyük olan adımlar." diye konuştu.

"HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Son olarak tüm vatandaşlara çağrı yapan Ağırbaş, "Dünya hepimizin ortak evi. Bu evi korumak da bizim elimizde. Bugün atacağımız küçük adımlar, yarın büyük değişimlere yol açacak. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sıfır Atık hareketine destek olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, doğaya yaptığımız her şey aslında kendimize yaptığımız bir yatırımdır." diyerek sözlerini tamamladı.