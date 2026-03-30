Melis İşiten dikkat çeken itiraf: Şıpsevdiyim ben

Ekranların en popüler oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve meslektaşı Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş ve 2016 yılında ise kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı.

Çift 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini noktalama kararı almışlardı. Tek celsede boşanan ikili, ayrılsalar da samimi halleriyle dikkat çekiyor.

İşiten, yaptığı açıklamalar ile sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

Ünlü isim, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"BU BİR ERDEMDİR"

"Dün seni seviyorum' demiş olabilirim ama bugün kafede başka birine aşık olabilirim. Ben birine heyecanlandım, biz bitmişizi fark etmek ve dile getirmek çok büyük bir erdem.

Benim çok başıma geldi, çok söyledim. Bütün ilişkilerim başlarken söylerim. Hep yeni birine aşık olabilir insan, maalesef. Bu bizi kötü biri yapmaz. Bu bizi, yalan söylediğimizde kötü biri yapar."

İşiten'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Flört anlayışını “şıpsevdilik” olarak tanımlayan ünlü ismin sözleri, kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.