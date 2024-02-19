31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Murat Kurum meydanlarda sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha ekledi.
Yeni şarkısını paylaştı
Kurum resmi sosyal medya hesabından İstanbul'a hizmet vurgulu yeni bir video paylaştı.
"İstanbul Muradına Ermeli"
Kurum paylaşımına, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri. Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri. İstanbul Muradına Ermeli" notu düştü.
Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'a yer verildi.
Büyük beğeni topladı
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni yerel seçim şarkısı büyük beğeni topladı.
"Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri"
Yeni seçim şarkısının sözleri şu şekilde:
Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri
İstanbul Muradına Ermeli
El ele gönüller bağlı, yürüdük meydanda
İstanbul’a güneş olup doğacak yakında
Her yerde izimiz kalır bu sokaklarında
Milletine hizmete hazır dişiyle kanıyla
Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri
İstanbul Muradına Ermeli
"Beraber yürüdük biz yağan yağmurda"
Yolun yolumuzdur inan, bize bizden başkası yalan
Sapma sen doğrudan devam, İstanbul işte geldi derdine deva
İzimiz kaldı bizim bu sokaklarda, beraber yürüdük biz yağan yağmurda
Davamız ayrı bizim doğruya inan, İstanbul muradıyla doğrudan devam
Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri
Her daim hizmet için durmak yok hep ileri
Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri
İstanbul Muradına Ermeli
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