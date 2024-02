ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu doğrultuda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Murat Kurum meydanlarda sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha ekledi.

Yeni şarkısını paylaştı

Kurum resmi sosyal medya hesabından İstanbul'a hizmet vurgulu yeni bir video paylaştı.

"İstanbul Muradına Ermeli"

Kurum paylaşımına, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri. Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri. İstanbul Muradına Ermeli" notu düştü.

Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'a yer verildi.

Büyük beğeni topladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yeni yerel seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

"Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri"

Yeni seçim şarkısının sözleri şu şekilde:

Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri

İstanbul Muradına Ermeli



El ele gönüller bağlı, yürüdük meydanda

İstanbul’a güneş olup doğacak yakında

Her yerde izimiz kalır bu sokaklarında

Milletine hizmete hazır dişiyle kanıyla



Geliyor İstanbul’a çözmek için dertleri

Her daim hizmet için durmak yok hep ileri

Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri

İstanbul Muradına Ermeli