Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un İBB rüşvet sarmalındaki rolü

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklandığı operasyondan sonra ikinci dalgada da 52 kişi gözaltına alındı.

Tutuklu bulunan İmamoğlu'na en yakın isim Murat Ongun'un eşi de yeni operasyon dalgasında gözaltına alındı.

ZEYNEP ONGUN'UN HESABINA RÜŞVET PARALARI AKTARILDI

CHP'nin 'aileleri karıştırmayın' diyerek tepki gösterdiği gözaltı uygulamasının detayları ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda Zeynep Ongun'un, rüşvet sarmalında önemli bir pozisyonda olduğu belirlendi.

Murat Ongun’un, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.’den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği tespit edildi.

Ongun’un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı’nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı’nın, temasa geçtiği firmalara Ongun’un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğuna yönelik savcılığın delillere ulaştığı öğrenildi.

MASAK BELGELERİ SAVCILIK DOSYASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeynep Ongun’un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.’den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığına yönelik belgeyi MASAK üzerinden edindi.

Zeynep Ongun’un rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçuna karışmasına neden olan ödemeleri yapan firmalar arasında; Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon, Urbanmedia Reklam gibi firmalar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın elde ettiği bu delillerden yola çıkarak Murat Ongun’un eşinin, örgüt üyeliği (TCK 220/2) ile rüşvete aracılık (252/4) suçlarından gözaltına aldığı belirtiliyor.

YILLIK KİRASI 3 MİLYON 700 BİN

Diğer yandan Ongun Ailesi'nin aylık gelir ve giderleri konusundaki soru işaretleri de dikkat çekiyor.

Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL’yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yardımı ile ödediğini iddia etmişti.

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ÖDEME ÖZEL FİRMADAN GELDİ

Ongun'un bu iddiasının aksine kiranın Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun tarafından ödendiği, söz konusu paranın ise Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu’na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan geldiği tespit edildi.

Ongunun hesabına 4 milyon TL ödeme geldiği belirlendi.

Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Murat Ongun’un 2025 yılı için aylık ev kirasının 416 bin TL olması ve 1 yıllık lüks konut kirasını bu yıl yine eşinin peşin olarak 5 milyon TL olarak yapması dikkat çekti.