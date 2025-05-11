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İHA

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı.

Aracıyla Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, makam aracıyla gezdi.

SADECE YAYALARIN GİRDİĞİ BÖLGEYI MAKAM ARACIYLA GEZDİ

Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de, ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi.

GÖRÜNTÜLER VATANDAŞIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.