Muş'ta ailelerin evlat nöbeti DEM Parti binası önünde sürüyor

PKK'nın ailelerinden kopardığı çocuklar için nöbet sürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

HER ÇARŞAMBA DEM PARTİ BİNASI ÖNÜNDE

Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü umutla beklediklerini ifade etti.

"BİR AN ÖNCE BU İŞ ÇÖZÜLSÜN"

Basın mensuplarına, oğlunun 9 yıl önce kaçırıldığını söyleyen Alaattin Koçhan, şu ifadeleri kullandı:

Bayramlar bize acı geliyor. Bu süreçten (Terörsüz Türkiye) çok memnunuz. Bir an önce bunun çözülmesini ve çocuklarımız evlerine dönmesini bekliyoruz.



Bunu umut ediyoruz. Bir an önce bu iş çözülsün ve çocuğumuza kavuşalım. Bu süreçte 4 kişi, teslim oldu, diğerlerini de bekliyoruz.