Mustafa Çiftçi'den Gülistan Doku açıklaması: Hiçbir ihmal görmezden gelinmeyecek

6 yıllık kayıp dosyası, cinayet şüphesiyle tekrar gündemde...

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltılar gerçekleşmiş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den, son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar geldi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Gülistan Doku’nun kaybolmasının kamu vicdanında derin bir hassasiyet oluşturduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, dosyada önceliğin maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında bilgiler paylaşan Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki "delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaları araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

"2 MÜLKİYE MÜFETTİŞİ VE 2 POLİS MÜFETTİŞİ DAHA GÖREVLENDİRİLDİ"

Bakan Çiftçi, sürecin devamına ilişkin şu bilgileri verdi;

Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırılmış ve yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Sonel, 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca 20 Nisan 2026 tarihinde, olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirilmiştir.

TUNCELİ'DE ÜST DÜZEY KOORDİNASYON

Jandarma Genel Komutanlığının arama çalışmaları için teknik ve lojistik destek sağlamaya devam ettiğini kaydeden Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran'ın dün Tunceli'de yerinde incelemelerde bulunduğunu ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ortak bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

"HİÇBİR İHMAL GÖRMEZDEN GELİNMEZ, HİÇBİR SÜREÇ KARANLIKTA KALMAZ"

Bakanlık olarak tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyleyen Çiftçi, "Bizim yaklaşımımız nettir: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.