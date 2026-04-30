Mustafa Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Düzenlemeler tavizsiz uygulanmalı

Başıboş köpek sorunu sürüyor.

Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleri, Van'da bir çocuğun daha canını aldı.

Van'da 5 yaşındaki Hamza, başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hamza'nın kuzeni Ayaz Özsoy ise aynı saldırıda yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Saray ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, şunları aktardı:

"BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ"

"Evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy’a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum.

"MEVCUT DÜZENLEMELER TAVİZSİZ UYGULANMALI"

Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz.

"TÜM TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız."