Mustafa Destici: Türkiye, ABD'ye hemen karşılık vermelidir

ABD'nin ülkelere uyguladığı vergi kararı siyasetin gündeminde...

Bir dizi temas için Kayseri'ye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

GAZZE'DEKİ DRAMA DEĞİNDİ

Türkiye'nin ve İslam dünyasının Gazze'de yaşananlara karşı harekete geçmesi ve yardım filosu oluşturması gerektiğini kaydeden Destici, "Şu anda kanayan en büyük yaramız Gazze. Maalesef televizyonlarda izlemeye, onunla ilgili haberleri dinlemeye, sosyal medya platformlarındaki görüntülere bakmaya artık yüreklerimiz dayanmıyor. Artık çocuklar, insanlar, kadınlar Gazze'de açlıktan ölmeye başladılar" dedi.

Destici açıklamasına şu şekilde devam etti:

Yapılan yardımlara bakıyorsunuz en son paraşütlerle yardımlar atılıyor ve adeta insanlar o yardımlara ulaşmak için büyük uğraş veriyorlar. İnsanlar orada gıda üzerinden birbirine düşsün isteniyor, içeride kavga çıkarmak isteniyor. Yardım kuyrukları oluşturuluyor, sonra toplanma alanlarında bekleyenlerin üzerine terörist İsrail devleti tarafından ya bomba atılıyor ya da silahla taranıyor. Maalesef dünya, biz, bütün İslam dünyası seyrediyor. Evet Türkiye ciddi açıklamalar yapıyor ama İsrail hiçbirinden etkilenmiyor. Çünkü Amerika başta olmak üzere büyük ülkeler arkasında ve bu anlamda hiç kimsenin kendisine bir şey yapamayacağına inanıyor. Ben artık Türkiye'nin ve İslam dünyasının harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyorum. Bugün yapılacak olan; ülkeler bir araya gelmeli, Türkiye bunu teklif etmeli ve bir yardım filosu oluşturulmalı. Artık nereye kadar böyle?

"BÖYLE HADSİZLİK OLMAZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisini onaylamasına tepki gösteren Destici, Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Destici şunları söyledi: