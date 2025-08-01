Mustafa Destici: Türkiye, ABD'ye hemen karşılık vermelidir

ABD'nin ülkelere uyguladığı vergi kararı siyasetin gündeminde...
Bir dizi temas için Kayseri'ye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.
GAZZE'DEKİ DRAMA DEĞİNDİ
Türkiye'nin ve İslam dünyasının Gazze'de yaşananlara karşı harekete geçmesi ve yardım filosu oluşturması gerektiğini kaydeden Destici, "Şu anda kanayan en büyük yaramız Gazze. Maalesef televizyonlarda izlemeye, onunla ilgili haberleri dinlemeye, sosyal medya platformlarındaki görüntülere bakmaya artık yüreklerimiz dayanmıyor. Artık çocuklar, insanlar, kadınlar Gazze'de açlıktan ölmeye başladılar" dedi.
Destici açıklamasına şu şekilde devam etti:
Yapılan yardımlara bakıyorsunuz en son paraşütlerle yardımlar atılıyor ve adeta insanlar o yardımlara ulaşmak için büyük uğraş veriyorlar. İnsanlar orada gıda üzerinden birbirine düşsün isteniyor, içeride kavga çıkarmak isteniyor. Yardım kuyrukları oluşturuluyor, sonra toplanma alanlarında bekleyenlerin üzerine terörist İsrail devleti tarafından ya bomba atılıyor ya da silahla taranıyor. Maalesef dünya, biz, bütün İslam dünyası seyrediyor. Evet Türkiye ciddi açıklamalar yapıyor ama İsrail hiçbirinden etkilenmiyor. Çünkü Amerika başta olmak üzere büyük ülkeler arkasında ve bu anlamda hiç kimsenin kendisine bir şey yapamayacağına inanıyor. Ben artık Türkiye'nin ve İslam dünyasının harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyorum. Bugün yapılacak olan; ülkeler bir araya gelmeli, Türkiye bunu teklif etmeli ve bir yardım filosu oluşturulmalı. Artık nereye kadar böyle?
"BÖYLE HADSİZLİK OLMAZ"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisini onaylamasına tepki gösteren Destici, Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
Destici şunları söyledi:
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi getirmiş. Hiçbir ikili görüşme yok, anlaşma yok. Tek taraflı yüzde 15 gümrük vergisi getiriyor. Türkiye hemen buna mukabil aynı şekilde karşılık vermelidir, ABD ürünlerine yüzde 15 ek vergi getirdiğini hemen açıklamalıdır. Bu çok ciddi bir meseledir. Bizim ilk 6 ay dış ticaret açığımız 50 milyar dolar oldu, 50 milyar dolar da diyelim ki yıl sonuna kadar olacak 100 milyar dolar dış ticaret açığı. Bunun 50-60 milyar dolarını turizmden falan karşılıyoruz, geriye 40-50 milyar dolar cari açık kalıyor. Bu 100 milyar dolar açığımızın 60 milyar doları bir tek ülkeden, o da Çin. Biz Çin'den enerji almıyoruz, petrol almıyoruz, gaz almıyoruz. Biz Çin'den kendi yapabildiğimizi ve etrafımızda daha yakın ülkelerin pek çoğunu yaptığı ürünleri alıyoruz. Böyle bir şey kabul edilemez. Amerika'ya da yaptığının karşılığını vermemiz lazım, Amerikan ürünlerine yüzde 15 ek vergi getirilmesi lazım. Böyle hadsizlik olmaz.