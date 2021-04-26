Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş vefat etti

Gazeteci Mustafa Kurdaş'ın bir süredir kanser tedavisi gören eşi Hatice Kurdaş, hayatını kaybetti.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Gün içerisinde eşinin sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurdaş, dua beklediklerini belirtmişti.

DUA İSTEDİ

Kurdaş, "Çok dostumuz dualarını iletiyor, durumumuzu soruyor. Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim Hatice hanımefendinin yoğun bakımdaki entübe durumu devam ediyor. Maalesef daha ciddi bir sürece giriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde dualarınızı istirham ediyoruz.." ifadelerini kullanmıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Aynı gün vefat haberi alınan merhumenin cenaze namazı bugün 16.00'da Fatih Camii'nde kılındıktan sonra Merkezefendi Aile Kabristanlığı'na defnedilecek.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Twitter üzerinden yayınlanan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Hanımefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."