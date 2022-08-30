Son anket sonuçlarını paylaşan AK Partili Şen, parti oyunun yüzde 38 olduğunu söyledi. Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 45 olduğunu aktardı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, anket çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, seçim anketleriyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptırdıkları ankette isim vermediklerini belirten Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, en yakın rakibinin 2,5 katı oy aldığını söyledi.

AK Parti'nin oyu yüzde 38

Birden çok anket şirketine araştırma yaptırdıklarını anlatan Şen, AK Parti'nin oy oranının yüzde 38 düzeylerinde olduğunu vurguladı.

Şen, "Fakat yönümüz yukarıya doğru, bunun devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Mustafa Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibinin 2,5 katı oy alıyor ViDEO

Şen, katıldığı A Haber yayınında şu ifadeleri kullandı:

İsim vermeden soruldu: Kimi cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz

"Herhangi bir öznellik taşımıyor. Burası çok mühim. Tamamen nesnel bir soru tipi. 'Haziran 2023'te Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Siz o seçimler neticesinde kimi cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz?' diye soruyoruz.

"Erdoğan'ın oy oranı yüzde 45"

İsim yok. İsmi, vatandaşımız kendisi veriyor. O düz sorgulamada birinci sırada Cumhurbaşkanımız çıkıyor. Yüzde 45'e yakın bir oy oranı var.

Fakat takip eden onlarca başka isimler de var. En yakın rakibine 2-2,5 kat fark atıyor.





Anketteki diğer oy oranları

O masadaki (6'lı masa) genel başkanların hepsinin adı çıkıyor. Ama yüzde 2, yüzde 1, yüzde 5 şeklinde küçük küçük şeyler.

Cumhurbaşkanlığına gidilemeyecek, yarışa girilemeyecek oy oranları bunlar."