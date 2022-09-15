Mustafa Varank: İhracatımız yeni bir rekora imza attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 18,3 oranında artarak 156 milyar doları aştı, bir rekora imza attı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MillTech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bakan Varank, "Bu fuarların tamamında özel sektörümüzün gücüne ve dinamizmine gururla şahit olduk. Bugün açılışını yaptığımız bir tek MillTech fuarı da sektörün ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından gerçekten büyük bir önem arz ediyor. Burası alanında dünyanın en büyük ticaret platformu özelliğine sahip. 120'nin üzerinde markanın ürününü sergileyeceği bu fuar birçok yenilikçi teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor." diye konuştu.

"Ekonomi politikamız sayesinde sanayimizin çarkları çalışmaya devam ediyor"

Bakan Varank, "Dünya pandeminin oluşturduğu ekonomik krizden daha çıkamamışken, şimdi ardından gelen siyasi olaylarla ve savaşlarla boğuşmaya çalışıyor. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklığa, enerjide yaşanan krizler de eklenince dünya ekonomisinin çarkları adeta durma noktasına geldi. Ekonomistler, Avrupa ekonomisinin resesyona yani duraklama dönemine girdiğini şimdiden ilan etmeye başladı. Ancak bizler tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemizin en az seviyede etkilenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde proaktif politikalar uygulamaya çalışıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikamız sayesinde sanayimizin çarkları hamdolsun çalışmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

"İhracatımız bir rekora imza attı"

"Hep beraber, el ele vererek bu süreçten de güçlenerek çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diyen Bakan Varank, "İşte rakamlar ortada. Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 18,3 oranında artarak 156 milyar doları aştı, bir rekora imza attı. İnşallah sene sonunda hedeflediğimiz 250 milyar doları da geçmiş olacağız. 30 milyonu aşan istihdamla birlikte işsizlik oranı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Temmuzda sanayi üretimimiz yıllık oranda yüzde 2,4 arttı. Sanayi üretiminde tekrar bir toparlanmayı ağustosla birlikte görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, konuşmasının ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışını yaptı. Ardından fuarda yer alan firmaların stantlarını gezdi.