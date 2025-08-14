Naci Görür’den korkutan deprem uyarısı! “7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin…”

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6 şiddetindeki depremin ardından uzman isimler değerlendirmelerini sürdürüyor.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında yaşanan depremleri değerlendirirken İstanbul’u işaret ederek yaptığı uyarı ile endişe yarattı.

Balıkesir’de meydana gelen depremi değerlendirerek olası İstanbul depremine ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Görür, 7 şiddetinin üzerinde bir deprem beklediğini vurguladı.

İSTANBUL AÇISINDAN RİSKLİ!

Son yaşanan depremlerin İstanbul’un daha riskli bir duruma geldiğini belirten Prof. Dr. Görür açıklamalarıyla dikkat çekti.

İstanbul daha tehlikeli bir hale geldiğini belirten Görür, yakın zamanda yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti.

Bu depremin, Kumburgaz Fayı’nın yalnızca küçük bir kısmını kırdığını belirten Görür, “Büyük bir kısmı kırılmadı. Körfezin içerisine giren Adalar Fayı da göz önünde bulundurulmalı.

Görür, söz konusu fayların kırılmasıyla birlikte 7’nin üzerinde bir depremin olmasının kesin olduğunu vurguladı.