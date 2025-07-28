Nagehan Alçı’dan Yunan adaları izlenimi: Neden cazip geldiğini anlattı

Yunan adaları, Türk turistler açısından cazibe noktası olmaya devam ediyor.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yunan adalarına gidişler sürüyor.

YUNAN ADALARI İZLENİMLERİNİ KALEME ALDI

Gazeteci Nagehan Alçı, 23 günlük tatilinin ardından kaleme aldığı yazısında Bodrum’daki fiyatlar, hizmet anlayışı ve genel atmosferle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Alçı, tatilinin bir bölümünü Kos, Kalimnos ve Telendos gibi Yunan adalarında geçirdiğini ve bu adalarla Bodrum arasında ciddi farklar gözlemlediğini ifade etti.

"BODRUM BİR PARA SÖĞÜŞLEME ARENASINA DÖNDÜ"

Bodrum’da özellikle otopark sorunu ve ‘beach’lerdeki giriş ücretlerine dikkat çeken Alçı, "Maalesef bizim dünyalar güzeli Bodrum bir para söğüşleme arenasına döndü." ifadelerini kullandı.

Alçı, Bodrum’da insanlara para harcama makinesi gibi bakıldığını vurgulayarak, bu anlayışın ziyaretçiyi rahatsız ettiğini söyledi.

"YUNAN ADALARINDA OTOPARK DA ŞEZLONG DA ÜCRETSİZ"

Yunan adalarında stresin yerini huzura bıraktığını belirten Alçı, "Bodrum’da çile konusu olan ve saçma sapan bütçe şişiren kalemler bu adalarda yok." dedi.

Alçı, adalardaki plajlara girişlerin ücretsiz olduğunu, otopark için ise ücret alınmadığını belirterek, işletmelerin müşteri üzerinde baskı kurmadığını ifade etti.

"BODRUM’DA STRESE GİRDİK"

Yunan adalarındaki sakinliğin aksine Bodrum’a dönüşte yaşadığı bir otopark olayını da paylaşan Alçı, Bitez’de karşılaştığı durum için "Dakika bir gol bir stres başladı." yorumunu yaptı.

Otopark görevlisinin tehditkâr tavırlarıyla karşılaştığını aktaran gazeteci, bu durumun Bodrum’daki hizmet anlayışını sekteye uğrattığını söyledi.

"PROFESYONEL AMA HUZURSUZ"

Nagehan Alçı, Bodrum’daki tesislerin kalitesinin Yunan adalarına göre daha yüksek olduğunu kabul ederken, buna rağmen Türkiye’deki tatil deneyiminin huzurdan uzak olduğunu savundu.

Alçı, "Profesyonellik var ama karşılaştırılmayacak kadar gergin bir ortamda sunuluyor." diyerek sözlerini noktaladı.