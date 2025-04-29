Narin Güran cinayeti davasında yeni hapis istemleri

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Narin Güran davası sürüyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Esas hakkındaki mütalaasını tamamlayan savcı, sanıkların "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

5 YILA KADAR HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılandığı 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tamamladı.

Savcı, 10 sayfa şeklinde verdiği mütalaada 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar ceza istedi.

DURUŞMA 2 MAYIS'A ERTELENDİ

Kapalı görülen davanın ikinci duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talebi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNMUŞTU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin kendilerindeki dosyanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.