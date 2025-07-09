Narkodağ - Tekirdağ operasyonunda 65 torbacı yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve yurt dışında, uyuşturucu madde üreten, satışını gerçekleştirerek vatandaşı zehirleyenleri bir bir yakalayıp, adalete teslim ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından son operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

65 TORBACI YAKALANDI

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Tekirdağ ili genelinde düzenlenen “NARKOKAPAN-TEKİRDAĞ” operasyonlarında 65 torbacıyı yakalandı. Yakalananlardan 35'i tutuklanırken 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

- “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları,

- Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonun hazırlıklarının 3 ay sürdüğü açıklandı.

Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 7 Komando Timi, 2 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği, 320 Jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da operasyonlar gerçekleştirildi.