NATO zirvesinden dikkat çeken görüntü: Hakan Fidan'a yoğun ilgi

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi, uluslararası diplomasi açısından kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Zirve, yalnızca devlet başkanlarının ikili görüşmeleriyle değil, aynı zamanda dikkat çekici bir diplomatik etkileşimle de öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi gündemin odağındayken, Hakan Fidan, toplantı sonrasında düzenlenen NATO–Ukrayna Konseyi (NUC) Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği’nde dikkat çeken bir performans sergiledi.

BAKANLARLA KOYU BİR SOHBETE DALDI

Hakan Fidan, dışişleri bakanları ile derin ve uzun sohbetlere daldı.

Bu etkileşimler arasında İspanya delegasyonundan bir sözcü, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timčo Mucunski, Litvanya Dışişleri Bakanı Kęstutis Budrys ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel gibi isimler yer aldı.

TÜM DİKKATLER ÜZERİNDEYDİ

Beden dilini güçlü bir şekilde kullanan Hakan Fidan'ın çevresi, meraklı gözlerle onu dinleyen bakanlar tarafından sarıldı.

Herkesin pür dikkatle dinlediği Fidan, akıcı hitabı ve samimi sohbetiyle dikkatleri üzerine çekti.