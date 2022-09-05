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    Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında

    Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı. Göktaş’ın avukatı İvan İvanov, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 05.09.2022 - 19:10
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    Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında

    Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması devam ediyor.

    Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yakalanan ve Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş, hakim karşısına çıkarıldı.

    Svilengrad Bölge Mahkemesi binasına elleri kelepçeli getirilen Göktaş’ın daha önce yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edilmişti.

    "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı"

    Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Göktaş’ın avukatı İvan İvanov, Göktaş’ın geçtiğimiz hafta cuma günü rutin polis kontrolü sırasında Svilengrad yakınlarında yakalandığını hatırlatarak, Türkiye’de siyasi nedenlerle arandığını ve işlemediği bir cinayetle suçlandığını söyledi.

    Göktaş’ın siyasi sığınma talebinde bulunmak için vizesiz giriş yapabildiği yeşil pasaporta sahip olmasına rağmen tutuklanmamak için Bulgaristan’a kaçak geçtiğini belirten İvanov, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Svilengrad Bölge Mahkemesi’ndeki duruşma devam ediyor.

    Göktaş’ın iadesi için harekete geçildi

    Göktaş’ın yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

    Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında #1


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