Necmettin Bilal Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in YouTube üzerinden yayınlanan "Tek Soru Tek Cevap" programına konuk olan Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı.

Siyasetten, gençliği, öğrencilik yılları ve ticari faaliyetleri konusuna kadar birçok konuda samimi yanıtlar veren Erdoğan'ın sohbetinde renkli anlar yaşandı.

FETÖ'ye bağlı hesaplarca 17 Aralık sürecinde ticari faaliyetleri hakkında ortaya atılan yalan haberler de sorular arasındaydı.

"GIDA SEKTÖRÜNDEYİM"

Nereden para kazandığı sorusunu yanıtlayan Bilal Erdoğan, "İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika’da, Türkiye’den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyordu. Türkiye’ye dönüp burada bu işe devam etmek istediklerini söylediler.

Ben de onlara dedim ki ‘Siz dönün, ben Türkiye’deki işinize ortak olabilir miyim?’ dedim. Türkiye’de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi.

Ondan sonra 2009 yılı başında, aynı ortaklarımla restoran işine başladık. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızla birlikte. Şimdi Dubai’de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü’de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar." dedi.

NEDEN AMERİKA'DA OKUDU

Gençlerin yurt dışına gitme hayalleri ve kendisinin yurt dışı öğrenimi konusunda gelen soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Ben hiç gitmeyi istemezdim. 1999 yılında liseden mezun olduğumda İmam Hatiplere katsayı adaletsizliği uygulandı. Ve istediğimiz üniversiteye gitmemiz imkansız hale geldi. Ben o yüzden yurt dışına gitmek zorunda kaldım.

Gençlere anketler uyguladık. Yaklaşık yüzde 40 yurt dışına gitmek istiyor. Bunlarda ilk iki sırayı Almanya ve ABD alıyor. Ama bu gençler oralarda gerçekten hayatın nasıl olduğunu kesinlikle bilmiyorlar.

"ABD'DE VE ALMANYA'DA HALK GEÇİM ZORLUĞUNDAN ŞİKAYETÇİ"

Amerika halkı şu anda geçim zorluğundan, hayat pahalılığından şikayetçi.

Bir örnek veriyorum mesela... Amerika’da işinizi kaybedip kiranızı ödeyemezseniz kapıda kalırsınız. Mesela Türkiye’de kiracıyı kimse kolay kolay kapının önüne koyamaz. Türkiye’de GSS dediğimiz Evrensel Sağlık Sigortası sistemi var Amerika’da böyle bir sistem yok. ABD'de yeni evlendiniz diyelim. Çocuk sahibi olma ihtimaliniz 3-4 bin dolar sağlık sigortası yaptırıyorsunuz.

Gençlerin bu gerçeklerin farkında olması çok önemli. Ve dünyada ne varsa alıp orada veya burada dönüp mutlaka Türkiye'ye hizmet etmeli.

Selçuk Bayraktar örneğini çok veriyorum. Dünyanın en iyi üniversitelerinde gitti okudu. Türkiye'de olmayan bir uzmanlığı kazandı. Türkiye'ye geri döndü.

O yetkinlikleri ülkesine kazandırdı. Şu anda Türkiye o alanda dünyanın zirvesinde. Selçuk Bayraktar dünyanın zirvesinde."

"GENÇLERİN KAYGILI OLMASI EN DOĞAL ŞEY"

Yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak kendilerine tavsiye vermesini isteyen gençlere çalışma öğüdü veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin kaygılı olması en doğal şey. Ne olacağım, sınavda ne yapacağım, nereyi kazanacağım, nerede yaşayacağım...? Çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Mesela Kore dizilerinde çalışkanlık vurgusu var.

"DİZİLER KOLAY YOLDAN ZENGİN OLMA HEVESİNİ AŞILIYOR"

Ama bizim dizilerimizde zengin, konforlu hayatlar yaşayan insanlar var. Geçimini nereden elde ettiğini dizi anlatmıyor. Bu gençlere kolay yoldan zengin olma hevesi aşılıyor gibi geliyor bana. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü böyle değil.

Ben birçok zengin insan tanıdım. Bana deseniz ki; 'zenginlerde gördüğünüz bir ortak özellik söyleyin' bir ortak özellik söyleyebilirim. O da zengin oldukları. Çalışkan zengin de var tembel zengin de var. Neden biliyor musunuz? Allah diyor ki; 'ben rızkı dilediğime veririm, ilmi dileyene veririm.' Arkadaşlar mesele hayatta hedefleri olan, sevenleri olan, kendisinden başka insanlar için de merhamet sahibi insanlar olabilmek.

Ve o zaman dünya daha iyi bir dünya olabilir. Şu an dünya savaşa gidiyor. Dünya kötülerin güdümüne girmiş durumda. Sizleri keşke ikna edebilsem, ikna edebilsem bunlara inandırmak isterdim."