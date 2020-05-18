Nefes nefese yakalanan şüpheliyi polis suyla serinletti

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan S.E., gözaltına alındığı sırada yeniden kaçtı. Kısa sürede yakalanan ve kaçtığı için nefes nefese kalan S.E.'yi, polis yüzüne su dökerek serinletti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan S.E., polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek istenen S.E., üzerindeki tişörtü çıkartıp kaçmaya başladı.

POLİS ÖNCE YAKALADI, SONRA SERİNLETTİ

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan S.E.'yi yakalamak için polis, alarma geçti.

Ara sokaklarda kaçmaya devam eden S.E., nefes kesen kovalamaca ile yakalandı. Polis, sıcağın da etkisiyle nefes almakta güçlük çeken S.E.'nin yüzüne, soğuk su serperek serinletti.

ALKOLÜN ETKİSİYLE KAÇTIM DEDİ

Gözaltına alınan S.E., "Neden kaçıyorsun?" sorusuna, "Alkolün de etkisiyle kaçtım." karşılığını verdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.E., ifadesi alınmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.