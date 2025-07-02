Nemrut'un simgesi susuz kaldı: Kalp Gölü şeklini kaybediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Kalderası içerisindeki göllerden biri olan ve şeklinden dolayı "Kalp Gölü" olarak adlandırılan göl, ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.

Gölün büyük bir bölümü kururken havadan drone'la çekilen görüntüler, su seviyesindeki dramatik düşüşü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

GÖL SU KAYBEDİYOR

Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliği nedeniyle önemli ölçüde su kaybetti.

KURUMUŞ ZEMİN GÖZLEMLENDİ

Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin gözlemlendi.

Gölü ziyarete gelen vatandaşlar da duruma dikkat çekerek, önceki yıllara kıyasla göl seviyesinde ciddi bir küçülme yaşandığını belirtti.

SUYUN YARIDAN FAZLASI ÇEKİLDİ

Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarıdan fazlasının çekildiğini ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANA ETKEN

Drone'la çekilen görüntülerde göl yatağının büyük bölümünün kuruduğu, su seviyesinin oldukça gerilediği net bir şekilde görülürken, uzmanlar ise Kalp Gölü gibi hassas ekosistemlerin iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkilerden kolayca etkilendiğine dikkat çekti.