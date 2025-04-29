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İHA

Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'dan acı haber geldi...

Yürek burkan haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla açıkladı.

Fidan, paylaşımında Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu duyurdu.

EĞİTİM FAALİYETİ SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZADA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Mahid Toparlak'ın, iddiaya göre kuru tetik eğitimi yaparken silahı yanlışlıkla ateş aldı.

Çıkan mermi, Toparlak'ın elini sıyırdıktan sonra yanında bulunan silah arkadaşı İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un karın kısmına isabet etti.

2 ASTSUBAY YARALANDI

Meydana gelen olayda 2 astsubay da yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı astsubaylar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken karnından vurulan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Astsubay Toparlak'ın tedavisi ise sürüyor.

NEVŞEHİR'DE BULUNAN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan, şehit olan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un Nevşehir'de bulunan evine Türk bayrağı asıldı.

"KEDERLİ AİLESİNE, YAKINLARINA, JANDARMA TEŞKİLATIMIZA VE AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM"

Vali Fidan, şu ifadelere yer verdi:

