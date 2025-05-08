İHA

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rafet Topraktepe, hayat arkadaşını kaybettikten sonra ona olan sevgisini ve vefasını unutulmaz bir şekilde ifade etti.

Eşinin anısına, evinin bahçesini şiirlerle donatarak bir anıt parka dönüştürdü.

'VEFA BORCUMU ÖDEMEK İSTEDİM'

Topraktepe, eşiyle 54 yıl boyunca evli kaldığını şu sözlerle ifade etti:

İyi kötü çok şey yaşadık. Onu çok seviyordum, hala da seviyorum. Taşlara Zeki Müren’den, Karacaoğlan’dan, Pir Sultan Abdal’dan dizeler işledim. Bahçede dolaşmayı çok severdi, şimdi anısı burada yaşıyor. Eşim bu bahçede oturup çay içerdi, çiçeklerle ilgilenirdi. Vefat ettikten sonra her baktığımda içim sızladı. Ona olan vefa borcumu ödemek için taşlara dizeler yazdım, yerleştirdim. Her biri farklı bir duygumu yansıtıyor

'500 KİLOLUK TAŞI BİLE YONTTUM'

Taşları Güllü ve Melendiz Dağı eteklerinden topladığını belirten Topraktepe “Volkanik taşlar zor işleniyor. 200-300 kiloluk taşlar var, bir tanesi de 500 kilonun üzerindeydi. Onu işleyene kadar bel fıtığı bile oldum. Ama değdi. Gelen geçen durup bakıyor, sanat eseri gibi diyorlar. Eşim hayattayken de bu tür işlerde bana moral verirdi, desteğini hep hissettim.” dedi.