Nevşehir'de Türk Mutfağı Haftası: Emine Erdoğan, Kapadokyalı kadınlarla yaprak bastı

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Nevşehir'de Türk Mutfağı Haftası...

Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılış programı için Nevşehir'e geldi.

Burada Nevşehir Güray Müzesi'ni de ziyaret eden Emine Erdoğan, akabinde ise yaprak basan Kapadokyalı kadınlarla buluştu.

YAPRAK SARMASI ÜZERİNE UZUN UZUN KONUŞULDU

Emine Erdoğan, yaprak basması üzerine Kapadokya'da bir araya geldiği kadınlardan birisiyle uzun süre sohbet etti.

O anlar Adem Metan'ın kamerasına yansıdı.

Yaprak basması sürecini ilgiyle takip eden Emine Erdoğan, "Ne zaman bunu yaptın, kaç ay ya da kaç gün sonra oluyor?" diye sordu.

TEBESSÜM ETTİREN ANLAR

"15-20 gün sonra oluyor" cevabını alan Emine Erdoğan, "1 sene kullanabiliyorsun. Hazır yapılmış var mı burada? Getirseydin alacaktım" dedi.

Ardından yaprak basma sürecine destek veren Emine Erdoğan ile konuklar arasında da tebessüm ettiren anlar yaşandı.