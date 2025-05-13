Fondaş medyada 'Terörsüz Türkiye' hazımsızlığı...

Türkiye’nin yarım yüzyıla yaklaşan tarihinde uyguladığı terör ile büyük insani acılar ile sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı.

ÖZDİL'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

PKK'nın feshine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz Özdil, tepkilerin odağına yerleşti.

Yılmaz Özdil, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

MENGÜ'DEN DESTEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından muhalif gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ GETİRMEYECEK"

Yılmaz Özdil'e destek verdiğini belirten Mengü, barış ortamının Türkiye'ye demokrasi getirmeyeceğini savundu.

"AÇILAN SORUŞTURMA YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ"

Nevşin Mengü, açıklamalarında şunları söyledi:

"KÜRT SİYASETÇİLER FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR"

Dün canlı yayında sürece dair ilk değerlendirmelerde bulunan Nevşin Mengü, sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söylemişti.

Nevşin Mengü açıklamalarında şunları kaydetmişti:

İnsanlarda bu sürece dair güvensizlik var, tufaya mı geliyoruz durumu var. Süreçle ilgili bence 2022 yılından beridir MİT bu süreci götürüyor. İbrahim Kalın’ın MİT Başkanı olarak atanması bir milat. Orta Doğu’da dengeler değişiyor, bölgeden İran silindi, Esad devrildi. Eskisi gibi artık PKK’nın yardım isteyeceği alanlarda daraldı. Bu Suriye’deki gelişmeleri oradaki Kürt siyasetçiler bir fırsat olarak gördüler ve orada devletin yeniden kuruluşunda önemli rol üstleniyorlar. Bunu kaybetmek istemiyorlar. Bu az buz bir şey değil. YPG orada kendi işine bakıyor, Türkiye bu durumdan rahatsız değil.