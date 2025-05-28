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Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşme gerçekleştirmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.