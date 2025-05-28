Ankara'da yoğun görüşme trafiği sürüyor.
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tekrar makamına dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşmelerini sürdürüyor.
Bahçeli, dün kendisinin terörün lağvedilmesi çağrısı sonrası başlayan Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
KURTULMUŞ İE BİR ARAYA GELDİ
Bahçeli, bugün görüşmelerini kendi makamında sürdürdü.
Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi.
Bahçeli ile Kurtulmuş'un görüşmesi 12.55 sıralarında başladı.
İki isim, görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi.
KOMİSYON ÖNERİSİ GÜNDEME GELEBİLİR
Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti.
Görüşmede, bu önerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
"TERÖR BELASI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİTMELİDİR"
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye'ye tüm partilerin ortak hareketleriyle ulaşılmalı. Sorumluluk Meclisi'ndir gereken adımlar değerlendirilecektir. Terör belası tarihin çöplüğüne gitmelidir" dedi.
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