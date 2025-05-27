Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün DEM heyeti ile bir araya gelen Bahçeli, bayram sonrası da grup toplantılarının başlayacağının sinyalini verdi.
Akabinde Ülkücü Şehitler Anıtı'na gelen Bahçeli'nin, yarın yine önemli bir görüşme yapacağı öğrenildi.
NUMAN KURTULMUŞ ZİYARET EDECEK
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Görüşme yarın saat 13.00'te gerçekleşecek.
MASADA TERÖRSÜZ TÜRKİYE VAR
Kurtulmuş ve Bahçeli görüşmesinde de Terörsüz Türkiye çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.
Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Meclis'te komisyon kurulmasını teklif etmişti.
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