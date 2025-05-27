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Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yarın bir araya gelecek.