Numan Kurtulmuş: Öldürülen her çocuğun kanında ABD'nin de eli var Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin BMGK'da "Gazze'de ateşkes" vetosuna tepki göstererek, "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" dedi.