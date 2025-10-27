Numan Kurtulmuş'tan "yasal düzenleme" açıklaması geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir döneme girildi.

Süreç tüm hızıyla devam ederken, dün PKK'nın Türkiye'den tamamen çekileceği açıklaması geldi.

Bugün DEM Parti'den yapılan açıklamada da sürecin ilk aşamasını kapandığını ve gözlerin Meclis'te olduğu söylendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bu açıklamaların akabinde, yasal düzenlemelere ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

"HERKESİN ANA DİLİ, ANA SÜTÜ KADAR HELALDİR"

"Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"YASAL DÜZENLEMELER DÖNEMİNE GEÇİLECEK"

Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün silah bıraktığını tespit-tescil ettikten sonra Terörsüz Türkiye ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir."