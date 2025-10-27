Tuncer Bakırhan: Çekilme ile birlikte sürecin ilk aşaması tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye terörsüz bir döneme adım adım gidiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde dün, oldukça kritik bir gelişme yaşandı...

PKK, ülke içindeki silahlı unsurlarını Türkiye sınırları dışına çekme kararını açıkladı.

Türkiye’de “terörsüz bir gelecek” süreci kapsamında yapılan yeni açıklamalarda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli mesajına atıfta bulunuldu.

Söz konusu açıklama, terörle mücadelede yeni bir dönemin işaret fişeği olarak yorumlandı.

DEM PARTİ'DEN İLK YORUM

Dün yapılan açıklamanın ardından bugün, DEM Parti'den de sıcak bir açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, basın toplantısı düzenledi.

Sözü ilk olarak Bakırhan alırken, açıklamasını ise şöyle sürdürdü;

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PARTİ SIRALARINA GELDİ, BARIŞA GÜVENİ TAZELEDİ"

1 Ekim 2025'te Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partimizin sıralarına gelerek, el sıkışması barış iradesine olan güveni tazeledi. Dün ülke olarak çok kritik ve anlamlı adımlardan birine tanıklık ettik. Fesih kararı alan PKK, güçlerini Türkiye sahasından çektiğini açıklayarak, barış konusunda ısrarcı olduğunu dünyaya deklare etti.

"GERİ ÇEKİLME BARIŞ YOLUNDAKİ KARARIN EN SOMUT İFADESİ"

Geri çekilme kararı, barış yolundaki kararın en somut ifadesi. Yeni bir döneme yeni bir ruha en güçlü çağrıdır. Dünkü karar bu iradenin somut kanıtıdır. Bu adım gelecek yüzyılı kazanma adımıdır. Bu fırsatı heba etmemeliyiz.

"SÜRECİN BİRİNCİ AŞAMASI KAPANDI"