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    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüşmesinde, karşılıklı yatırımları artırmak için çalışmalara devam edilmesi gerektiğinin altını çizdiğini açıkladı.
    • 16.07.2022 - 10:09
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    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdi.

    Bakan Nebati, Twitter hesabından, Yellen ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

    "Çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik"

    Görüşmeye ilişkin bilgi veren Nebati, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

    Görüş alışverişinde bulunuldu

    Öte yandan, Bakanlıktan alınan bilgiye göre, toplantıda, enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

    Özellikle gıda güvenliği konusunun dikkatle ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda Türkiye'nin bu konudaki çabaları takdirle karşılandı.

    İki müttefik ülke arasında son dönemde artan üst düzey temasların ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığı ve karşılıklı anlayış içerisinde bu ivmenin korunması gerektiği paylaşılırken, bu bağlamda, teröre ve terörizmin finansmanına karşı daha fazla iş birliği vurgusu yapıldı.

    Nureddin Nebati, ABD li mevkidaşı ile görüştü #1


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