Nureddin Nebati, Adana'dan Mersin'e Togg ile gitti Direksiyona geçen Bakan Nebati, şoför koltuğunda açıklama yaptı. Nebati, "Türkiye'ye yakışıyor, inşallah sizin de olur" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, kabinenin üyeleri tarafından kullanılıyor.

Yollarda kendini gösteren Togg, sipariş veren vatandaşlara da teslim edilecek.

Adana'dan Mersin'e Togg ile yolculuk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak Adana'dan Mersin'e gitti.

Bakan Nebati, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Mersin'de seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana'ya geldi.

Çocuğun isteğini kırmadı

Adana Havalimanı'nda partililerce karşılanan Nebati, burada kendisini bekleyen 06 HMB 89 plakalı yerli otomobile geçti.

Nebati, bu sırada bir çocuğun talebi üzerine önce çocuğu şoför mahalline oturttu, daha sonra direksiyon koltuğuna kendisi geçti.

Çocuk indikten sonra Togg direksiyonunda gazetecilere açıklama yapan Nebati, aracın hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye'ye yakışıyor, inşallah sizin de olur"

Togg'un artık Türkiye'nin yollarında olduğunu ifade eden Nebati, şöyle dedi:

Elhamdülillah Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye'ye yakışıyor. SİHA'larımızla İHA'larımızla, uçaklarımızla, gemilerimizle, helikopterlerimizle...



Allah'ın izniyle bir de bu araçta müthiş bir keyif var. İnşallah sizin de olur. Allah'a emanet olun. Muhteşem bir duygu.

Nebati, açıklamasının ardından kullandığı araçla Mersin'e hareket etti.