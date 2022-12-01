Nureddin Nebati: Borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borsaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Nebati, "Borsa İstanbul bizim bir değerimiz, mümkün olduğunca her türlü katkıyı vermek durumundayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu.

Kongre'de enflasyon ve faiz konusunda önemli mesajlar veren Bakan Nebati, "Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor." dedi.

"Borsa İstanbul pozitif ayrışmaya devam ediyor"

Borsa İstanbul'a ilişkin önemli açıklamalar yapan Bakan Nebati, "Bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürüyor. Halka arzlarla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı. Borsa İstanbul'un benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz. İşlem hacmi borsamızın likit olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Borsa'da işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem taşıyor." diyen Nureddin Nebati, "Borsa İstanbul bizim bir değerimiz, mümkün olduğunca her türlü katkıyı Bakanlık ve ekonomi yönetimi olarak vermek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Sermaye piyasaları önemli bir mecra alanı oldu"

"Borsa İstanbul küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa." açılaması yapan Bakan Nebati, "Yeşil ihraçların büyüklüğü 4 milyar TL'yi aştı. Sermaye piyasaları, halka arzların yanında borçlanma araçları için de önemli bir mecra haline geldi. Özellikle bireysel yatırımcılarımızın sağlıklı yatırım karar alabilmesi için finansal okur-yazarlığın öneminin farkındayız, temel önceliklerimiz arasında yer alıyor, bütüncül bir eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Borsadaki yatırımcı sayısı 3,2 milyona ulaştı"

Borsadaki yatırımcı sayısının 3,2 milyona ulaştığını vurgulayan Nebati, "Borsadaki yatırımcı sayısı 3,2 milyona ulaştı. Emeklilik fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki yatırım düzeyinin 1 trilyon sınırına yaklaşmış olması yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığının göstergesi." şeklinde konuştu.

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