İzmir Ödemiş'teki orman yangınında can kaybı

İzmir'de Çeşme ve Ödemiş'te çıkan orman yangınları sürüyor.

Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İlk müdahalesi 10 dakika içerisinde yapılan yangına müdahale, gece boyunca karadan devam etti.

Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere, 2 uçak ve 9 helikopterle havadan müdahaleye de başlandı.

ÜZEN HABER GELDİ

Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Diğer yandan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.