ODTÜ'nin havası, suyu ve toprağı satışa çıktı

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sık sık gündeme geliyor.

Ancak üniversite, eğitimle değil çeşitli haberlerle gündem oluyor.

Dün LGBT'yi destekleyen bazı grupların Aile Yılı'na karşı eylem yaptığı üniversitenin bugün ise suyu ve toprağı satışa çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepki çekti.

Cam fanusların içine yerleştirilen çakıllar ve toprak; "havasıyla, suyuyla, toprağıyla ODTÜ" yazısı konularak satışa sunuldu.

GÖRENLER İNANAMADI

Cam fanusların içine yerleştirilen çakıllar ve toprağın satışa çıkarılmasına inanamayanlar, "Bu kadarına da pes" yorumları yaparken bazıları ise "Bunu alan da çıkar" dedi.