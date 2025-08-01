OGM'den Sözcü'nün 'OTAĞ kullanılmadı' haberine yalanlama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Sözcü Gazetesi’nde “OTAĞ kurdu, yerinden kıpırdamadı” başlığıyla yer alan habere ilişkin yaptığı açıklamada, yangın yönetim uçağı OTAĞ'ın görev yapmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

76 SAATTEN FAZLA HAVADA KALDI

Açıklamada, “OTAĞ uçağımız, 2025 yılında 246 saat uçuş yaparak 206 orman yangınını haritalamıştır. Sadece 20-27 Temmuz haftasında 76 saatten fazla havada kalmış, yangın alanlarına dair yüksek hassasiyetli görüntüleri anlık olarak merkezimize aktarmıştır” denildi. OGM, OTAĞ’ın yangınla mücadelede havadan koordinasyonu sağlayan, anlık verilerle karar süreçlerini yöneten stratejik bir araç olduğunu vurguladı.

ADINI CUMHURBAŞKANI KOYDU, SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini verdiği OTAĞ, Mayıs 2023’te Tarım ve Orman Bakanlığı envanterine katıldı. Yangınların yanı sıra deprem, sel gibi afetlerde ve ormancılık ile tarımsal faaliyetlerde de kullanılan uçak, gelişmiş sensör ve kameralarla donatıldı.

OTAĞ, sayısal verileri işleyip haritalandırabilen teknolojisi sayesinde, 100 bin hektarlık bir alanın yüksek çözünürlüklü ortofoto haritasını yalnızca 30 dakikada üretebiliyor. FLIR kamerası sayesinde hedef görüntüler üç boyutlu arazide konumlandırılarak yangın bölgeleri canlı takip edilebiliyor, yanan alanlara ilişkin detaylı ölçümler yapılabiliyor.