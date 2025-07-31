OGM'den 'yangın kıyafetleri ve yol bakımı' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınları sonrasında ortaya atılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir internet sitesinde yer alan "orman işçilerine eski yanmaz kıyafet verildiği" ve "orman yolları ile yangın şeritlerinin bakımının yapılmadığı" yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

"HER YIL DAYANIKLI KIYAFET DAĞITILIYOR"

OGM, yangınla mücadele eden tüm personelin yanmaya dayanıklı kıyafetlerle donatıldığını ve bu kıyafetlerin her yıl düzenli olarak stoklara göre satın alındığını açıkladı. 2025 yılı için alımın yılın ilk aylarında yapıldığı ve Eskişehir Seyitgazi’deki yangından önce sahadaki birimlere dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

"53 BİNDEN FAZLA TAM TEŞEKKÜLLÜ KIYAFET DAĞITILDI"

Açıklamaya göre, son üç yılda toplam 53 bin 654 yanmaya dayanıklı elbise temin edilirken, bu kıyafetlerin personellere üç yılda bir dağıtılması planlanmasına rağmen her yıl fazlasıyla alım yapılmakta. Ayrıca sadece kıyafet değil, bot ve maskeler de bu kapsamda tedarik ediliyor.

"250 BİN KİLOMETREDEN FAZLA YANGIN VE ORMAN YOLU YAPILDI"

OGM, yangın yolları ve şeritleriyle ilgili iddiaları da reddetti. Kurumun verilerine göre bugüne dek 26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolu, 241 bin kilometre orman içi yolu ve 10 bin kilometre yangın şeridi yapıldı. 2025 yılı içinde ise 1250 kilometre yeni orman yolu ve 150 kilometre yangın şeridi inşası sürüyor.

Yangınla mücadele çalışmalarının tasarruf tedbirlerinin dışında tutulduğu vurgulanan açıklamada, son iki yılda toplam 358 bin 174 hektar alanda sıklık bakımı yapıldığı da ifade edildi.

Kurum ayrıca, geçen yılın sonuna kadar yangın yollarının temizliği için 221 dozer, 178 ekskavatör, 299 greyder ve 116 treyler alındığını; 2025 yılı içerisinde 6 greyder ve 11 treylerin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 20 dozer ve 18 greyderin daha alınmasının planlandığını duyurdu.