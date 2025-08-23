OGM'nin Ateş Kuşları 7/24 görev başında: 19 bin 170 saatlik uçuş

Türkiye, devleti ve milletiyle yeşil vatanı korumak için bu yaz da canı pahasına orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Sosyal medyada "yangın söndürme uçakları, helikopterler nerede" algılarına rağmen, var gücüyle yangına müdahale eden personelin ve gönüllülerin içini rahatlatan, moral veren gökyüzündeki motor sesleri, aralıksız duyuldu.

YEŞİL VATAN'I KORUMAK İÇİN 7/24 UÇTULAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hava ve kara araçları ile personeliyle “yeşil vatan”ı korumak için 7 gün 24 saat çalışıyor.

OGM ekipleri bu yıl yangınlarla mücadelede;

27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personel görev yaptı.

Ayrıca, yangın gözlemi ve müdahalesi için 184 akıllı, 776 yangın kulesi hizmet veriyor. Ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde ise 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti bulunuyor. Bu sayede yangınlardan sadece 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

ORMAN YANGINLARI VE ZARAR GÖREN ALANLAR

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de 5 bin 399 orman yangını meydana geldi:

2 bin 311’i ormanlık alan

3 bin 88’i orman dışı alan

Bu yangınlarda toplam 69 bin hektar orman alanı zarar gördü.

ATEŞ KUŞLARI'NDAN YOĞUN MESAİ

Yangınlarla mücadelede kullanılan uçaklar, helikopterler ve İHA’lar “ateş kuşları” olarak adlandırılıyor.

Uçaklar: Yılbaşından 22 Ağustos’a kadar 4 bin 240 saat uçuş yaptı, 7 bin 193 sorti ve 26 bin 886 ton su atımı gerçekleştirdi.

Helikopterler: 10 bin 593 saat havada kalarak 44 bin 217 sorti yaptı ve 135 bin 628 ton su attı.

İHA’lar: 4 bin 337 saat gözlem uçuşu gerçekleştirdi.

Toplamda hava araçları 19 bin 170 saat görev yaparken, 51 bin 410 sorti ve 162 bin 514 ton su atımı gerçekleştirildi.

HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN YANGININ MÜCADELESİ

Yangınların yoğunlaştığı haziran ayından itibaren Türkiye’de 4 bin 121 yangınla mücadele edildi:

1.713’ü ormanlık alan, 2.408’i orman dışı alan

Hava araçlarının performansı ise şöyle oldu:

Uçaklar: 3 bin 824 saat uçuş, 6 bin 939 sorti ve 26 bin 88 ton su atımı

Helikopterler: 9 bin 906 saat uçuş, 43 bin 349 sorti ve 133 bin 425 ton su atımı

İHA’lar: 3 bin 973 saat gözlem uçuşu

Böylece hazirandan bu yana hava araçları toplam 17 bin 703 saat havada kaldı, uçak ve helikopterler ise 50 bin 288 sorti ile 159 bin 513 ton su attı.