Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl belirli dönemlerde açılan ve Aile Birliği Mazeretine, Sağlık Mazeretine, Engellilik Durumuna, Can Güvenliği Mazeretine, diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirmek istemeleri durumunda il dışı atama tayin başvurusunu gerçekleştiriyor.

Her yıl MEB tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilen il dışı atama başvuruşları bu yıl 18 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başladı.

İller arası yer değiştirme kararı alan öğretmenlerin belirli kriterleri karşılaması halinde müracaat edebileceği il dışı atama başvurusu, 29 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edildi.

Başvurucu sürecinin tamamlanmasının ardından 31 Temmuz 2025’te başlayan tercih döneminin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor.

Peki, Öğretmenlerin il dışı atama tayin süreci bitti mi? İl dışı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

İkinci aşama tercihler 31 Temmuz'da başlayacak ve atamalar 6 Ağustos'ta netlik kazanacak. İlişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olacak.