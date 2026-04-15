Okul saldırısıyla ilgili provokatif içerik üreten 591 hesaba işlem başlatıldı

Türkiye'yi yasa boğan olay..

Şanlıurfa'nın ardından bir okula silahlı olayı daha Kahramanmaraş'ta yaşandı.

Kentte bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na, bir 8.sınıf öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 13 kişinin ise tedavisi sürüyor.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARLA MÜCADELE

Yaşanılan olaylarla ilgili ise sosyal medyada dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içerikler dolaşıma sokuldu.

Bu paylaşımlara yönelik harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) bir açıklama geldi.

597 SOSYAL MEDYA HESABINA İŞLEM BAŞLATILDI

EGM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir.



Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir.