Okul servislerinde yeni dönem: Tamamen zorunlu oldu!

Öğrenci servisleriyle ilgili atılan yeni adım dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın birliğiyle hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte okul servisleri için yeni zorunluluklar devreye girdi.

Güvenlik önlemlerini üst düzeye taşımak için hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte artık tüm servislerde kameralı izleme sistemi, acil durum butonu ve araç takip cihazı takılması zorunlu hale getirildi.

Okul servis araçlarında güvenliği artırmak adına hazırlanan bu kapsamlı düzenlemeyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne anlık veri aktarımı sağlanarak acil durumlarda hızlı müdahale imkanı doğacak.

TÜM OKUL SERVİSLERİNDE ZORUNLU!

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm okul servis araçlarına takılması zorunlu hale getirilen bu cihazların montajını sadece TSE tarafından yetkilendirilen ve “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” bulunan firmalar yapabilecek. Ayrıca 7 coğrafi bölgede en az 10 servis noktasına sahip firmalar da seri montaj yetkisi alabilecek.

Monte edilen tüm cihazlar, araçların şasi numaralarıyla eşleştirilecek ve İçişleri Bakanlığı tarafından anlık takibi sağlanacak.

Yeni güvenlik donanımı uygulamasının ilk etapta okul servis araçlarında başlayacağı ancak süreç içinde tüm toplu taşıma araçlarını kapsayacak şekilde genişletileceği aktarıldı